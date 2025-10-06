COHERIS : COHERIS : Rapport financier semestriel 2025

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2025
COHERIS, éditeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle, a mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2025. Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse https://corporate.coheris.com onglet « Espace Investisseurs » et rubrique « Rapports financiers ». Ce rapport financier intègre les comptes de Coheris en normes IFRS pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 ainsi que le rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle.
Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2025, le 28 janvier 2026, après bourse.
A PROPOS DE COHERIS
Editeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle. Les solutions logicielles de Coheris sont intégrées dans la Customer Engagement Suite développée par le Groupe ChapsVision.
Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leur performance.
COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / Mnémo : COH).
Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com
CONTACTS
|
COHERIS
Jean-François Ménager
Directeur Général Adjoint Groupe
T +33 (0)1 57 32 60 60
jfmenager@chapsvision.com
|
SEITOSEI.ACTIFIN
Communication financière
Alexandre Commerot
T +33 (0)1 56 88 11 18
alexandre.commerot@seitosei-actifin.com
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94442-mad-rfs-2025-vdef.pdf
