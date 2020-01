COHERIS : COHERIS : calendrier des communiqués financiers 2020

Calendrier de communication financière 2020

COHERIS, éditeur français de référence CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives), annonce son calendrier de communication financière pour l'année 2020.

Il est à noter que la publication du chiffre d'affaires annuels 2019, initialement prévu le 29 janvier 2020, aura lieu le lundi 3 février 2020, après bourse. Les autres dates de publication sont les suivantes :

25 mars 2020 : résultats annuels 2019

22 juillet 2020 : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2020

semestre 2020 23 septembre 2020 : résultats semestriels 2020

27 janvier 2021 : chiffre d'affaires annuel 2020

NB : Toutes les dates de publication annoncées s'entendent après clôture de bourse

A propos de COHERIS

Editeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives).

Plus de 1000 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leurs performances.

COHERIS est cotée le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / code : COH) et est qualifiée Entreprise Innovante par bpifrance, permettant à l'entreprise d'être éligible aux FCPI.

Plus d'informations sur www.coheris.com.

