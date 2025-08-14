Coherent subit sa plus forte baisse en deux ans en raison de la faiblesse de ses prévisions

14 août - ** Les actions du fabricant d'appareils optiques Coherent COHR.N plongent de 22,6 % à 88,61 $, se dirigeant vers leur plus forte baisse en une journée depuis août 2023

** Co prévoit un chiffre d'affaires pour le premier trimestre compris entre 1,46 et 1,60 milliard de dollars, le point médian étant inférieur à l'estimation de 1,54 milliard de dollars des analystes, selon les données de LSEG

** Cependant, COHR dépasse les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté et les revenus du 4ème trimestre

** Les réactions des analystes sont mitigées, avec au moins deux maisons de courtage qui réduisent leurs prévisions sur l'action, tandis que quatre autres les augmentent

** La société de courtage BofA abaisse également le titre de "achat" à "neutre", notant que COHR montre des signes de décélération par rapport à ses propres performances passées et à ses pairs dans un marché de l'IA à forte croissance

** En revanche, Citi Research qualifie de "prématurées" les inquiétudes concernant la perte de parts de marché des transceivers d'IA, compte tenu de la croissance de 49 % du réseau de COHR au cours de l'année écoulée

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 6,6 % depuis le début de l'année, par rapport à une augmentation de 17,3 % de l'indice des semi-conducteurs Philadelphia SE .SOX .