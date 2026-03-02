 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coherent et Lumentum en hausse après l'engagement de Nvidia à hauteur de 2 milliards de dollars pour chacun d'entre eux
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 mars - ** Les actions des fabricants de produits photoniques Coherent COHR.N et Lumentum LITE.O augmentent après que Nvidia NVDA.O ait déclaré qu'il investirait 2 milliards de dollars dans chaque société ** COHR en hausse de 9,5 % à 283,5 $ et LITE en hausse de 8 % à 756,9 $ dans les transactions de pré-marché

** Nvidia va investir dans chaque société pour soutenir la recherche et le développement, les capacités futures et les opérations, alors que Coherent et Lumentum développent leurs capacités de fabrication aux États-Unis

** Nvidia signe des accords non exclusifs avec COHR et LITE, qui comprennent des engagements d'achat, un accès futur et des droits de capacité pour des produits laser et de réseaux optiques avancés

** LITE a plus que quadruplé en 2025, tandis que COHR a augmenté de 94 %

Valeurs associées

COHERENT
258,460 USD NYSE 0,00%
LUMENTUM HLDNGS
700,9100 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
177,1900 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank