Coherent et Lumentum en hausse après l'engagement de Nvidia à hauteur de 2 milliards de dollars pour chacun d'entre eux

2 mars - ** Les actions des fabricants de produits photoniques Coherent COHR.N et Lumentum LITE.O augmentent après que Nvidia NVDA.O ait déclaré qu'il investirait 2 milliards de dollars dans chaque société ** COHR en hausse de 9,5 % à 283,5 $ et LITE en hausse de 8 % à 756,9 $ dans les transactions de pré-marché

** Nvidia va investir dans chaque société pour soutenir la recherche et le développement, les capacités futures et les opérations, alors que Coherent et Lumentum développent leurs capacités de fabrication aux États-Unis

** Nvidia signe des accords non exclusifs avec COHR et LITE, qui comprennent des engagements d'achat, un accès futur et des droits de capacité pour des produits laser et de réseaux optiques avancés

** LITE a plus que quadruplé en 2025, tandis que COHR a augmenté de 94 %