Coherent chute après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 23:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions du fabricant de lasers et d'appareils optiques Coherent COHR.N chutent de 17,4 % à 94,20 $ dans les échanges après les heures de bureau ** La société prévoit des revenus pour le premier trimestre entre 1,46 milliard et 1,60 milliard de dollars, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,54 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG ** Séparément, Coherent déclare qu'elle vendra son activité aérospatiale et défense à l'investisseur privé Advent pour 400 millions de dollars ** COHR annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 1,00 $/shr, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 91 cents/shr ** Les revenus trimestriels de la société de 1,53 milliard de dollars dépassent les attentes moyennes des analystes de 1,51 milliard de dollars ** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 20,4 % depuis le début de l'année

COHERENT
NYSE
