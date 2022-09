Cogra: "Une année exceptionnelle"

Publication des résultats 2021-2022



Dans la lignée de la publication de son chiffre d’affaires annuel, en croissance de +51% à 42,1 M€, Cogra communique des résultats records dans l’histoire du groupe. L’EBE s’établit à 6,6 M€, soit une croissance de +73%, et la marge d’EBE à 15,7 % (+190bp). Le RN atteint, de 2,9 M€, atteint 7% du chiffre d’affaires. Malgré une dynamique de fond propice à un développement encore plus important, la direction du groupe reste très prudente quant à ses anticipations sur l’exercice à venir. Cogra fait face à des tensions inédites en matière d’approvisionnement, dans un contexte où de nombreuses scieries devraient connaitre d’importantes difficultés de production dans les mois à venir.



Perspectives



Fidèle à sa prudence et à ses valeurs, la direction de Cogra invite à la plus grande vigilance concernant l’exercice à venir. En effet, le producteur de granulés se retrouve face à une situation inédite, dans laquelle l’approvisionnement en matières premières, au-delà des considérations de prix, va être de plus en plus difficile, certains scieurs étant obligés de mettre en pause leur production dans un contexte de forte hausse de coûts (notamment de l’énergie). De notre côté, et sans plus de perspectives ni d’indications chiffrées de la part de la société, nous sommes face à une équation à plusieurs inconnues (en termes de prix, de tensions sur les approvisionnements, de volumes). Sur 22/23e, nous modélisons ainsi une progression stable des volumes (environ 70% de la capacité de production du groupe utilisée), avec un effet prix légèrement inférieur à celui observé sur l’exercice écoulé, et tablons sur 47,2 M€ de CA, pour une marge d’EBE de 15% (-70bp). A plus long terme, nous pensons que les marges dégagées cette année par la société, qui sont dérivées d’une croissance exceptionnelle, ne sont pas normatives. Cogra devrait toutefois préserver les fondamentaux solides et créateurs de valeur de son modèle.



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort à 21,00 € (vs 12,50 €) et notre recommandation reste à Achat.