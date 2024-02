Cogra : sa marge d'Ebitda semestriel proche de son niveau historique

AOF - EN SAVOIR PLUS

Bien que ses stocks augmentent de 36%, à 14,3 millions d'euros, l'endettement financier diminue de 25% à 8,8 millions d'euros, et la trésorerie augmente de 30%, à 5,2 millions d'euros.

(AOF) - Cogra a réalisé un premier semestre 2023/2024 solide. Le spécialiste de l’énergie bois génère un niveau élevé d'EBITDA, à 4,9 millions d'euros, soit une marge de 18,6%. Cette marge est proche du niveau historique atteint à la même période de l’exercice précédent (19%) et toujours supérieure à l'objectif du plan Cap 2022, qui visait une marge d'EBITDA dépassant durablement les 10%. Le résultat net sur ce semestre s’élève à 2,5 millions d'euros, soit une marge nette de 9,5 %, également très proche du niveau record atteint au premier semestre 2022/2023.

