Cogra renoue avec la croissance au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre 2024/2025, Cogra renoue avec la croissance grâce à un chiffre d’affaires de 11,5 millions d'euros, en hausse de 49%. Au second trimestre, ses ventes avaient reculé de 24% à 10,3 millions d'euros. Au-delà d’une base de comparaison favorable, la reprise des volumes, soutenue par une politique de prix maîtrisée et une normalisation progressive des conditions de marché, vient confirmer que le point bas a été atteint en fin d’année 2024.

Dans cet environnement moins contraint, Cogra a fait preuve d'agilité et donné la priorité à l'écoulement de ses stocks à destination de ses différentes typologies de clientèles : distributeurs de toutes tailles en France et dans les pays limitrophes, et ventes directes aux particuliers.

"Dans un marché du granulé bois normalisé et durablement porteur, comme en témoigne la croissance des ventes de poêles et chaudières, Cogra, avec ses sites de production modernes et performants, des capacités de stockage adaptées et une clientèle fidèle et diversifiée, est solidement équipé pour accompagner le retour à une croissance rentable", explique le fabricant de granulés de bois.

AOF - EN SAVOIR PLUS