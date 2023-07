Cogra: "Pour la troisième année d’affilée, une croissance à deux chiffres"

Publication du chiffre d’affaires 2022/2023



Cogra clôture un nouvel exercice de forte croissance avec la publication d’un chiffre d’affaires annuel de 51,2 M€ (+22%), un niveau légèrement supérieur à notre estimation. Nous attendions 50,5 M€ (+20%). Cette croissance annuelle implique un CA T4 en hausse de +25%, à 8,8 M€, en accélération par rapport au CA 9M (+19%). La société ne communique pour le moment aucune guidance pour l’exercice 2023/2024.



Perspectives



La tendance de fond sur le marché du bois énergie reste structurellement positive, en dépit de la volatilité assez importante des prix ces derniers mois, qui semblent retrouver des niveaux un peu plus cohérents (voir graph ci-dessus). Le modèle de Cogra est toujours bien maitrisé et bien dimensionné pour répondre aux attentes du marché et à ses évolutions (développement des circuits, responsabilisation accrue de l’ensemble de la filière, etc.). Nous reverrons nos estimations au moment des résultats annuels et ajustons pour le moment notre prévision d’EBITDA 2022/2023 à 8,4 M€, pour une marge de 16,4% (vs 17,1%). La direction guide sur une marge minimum de 15%.



Recommandation



Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat et notre OC à 19 €.