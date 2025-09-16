Cogra : Le plus dur est derrière

Publication des résultats annuels 2024/2025
Dans la lignée de la publication de son chiffre d’affaires annuel, en recul de -12%, Cogra communique des résultats en forte baisse. L’EBITDA 2024/2025 s’établit à -1,5 M€ (vs 4,1 M€ en 2023/2024), en dessous de nos attentes, pour un RN de -4,7 M€ (vs 0,6 M€).
Perspectives et estimations
Après cet exercice très difficile, où l’environnement de marché est resté perturbé plus longtemps que prévu, Cogra vient de passer son point bas. La direction entend désormais renouer avec la croissance et la rentabilité dès 2025/2026. Quelques signaux sont positifs : les volumes repartent à la hausse (y compris les ventes d’équipements de chauffage), les prix se stabilisent, et le marché entame sa phase de normalisation. Suite à ce communiqué, nous avons affiné nos atterrissages et attendons désormais un chiffre d’affaires 2025/2026e de 38,8 M€ (vs 38,6 M€ précédemment), soit une croissance induite de +13,2%. Côté rentabilité, nous tablons sur un EBITDA 2025/2026e de 2,9 M€, soit une marge de 7,4%, pour un RN de 0,2 M€.
Recommandation
Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat ainsi que notre objectif de cours de 6,50€.
