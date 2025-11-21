Les fabricants d'armes européens sous pression avec les discussions sur l'Ukraine

Le secteur européen de la défense est sous pression vendredi en Bourse, évoluant à son plus bas niveau depuis début septembre, alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est dit prêt "pour un travail constructif, honnête et rapide" concernant un plan de paix proposé par les Etats-Unis.

L'indice STOXX paneuropéen des entreprises du secteur de l'aérospatiale et de la défense reculait de 2,7% à 08h55 GMT.

L'indice, qui a augmenté de plus de 200% depuis que la Russie a lancé sa guerre contre l'Ukraine en février 2022, est en passe d'accuser son plus fort repli hebdomadaire depuis la mi-octobre.

Dans les valeurs, le groupe allemand Renk chute de près de 7%, accusant sa sixième journée consécutive de repli.

Ses compatriotes Hensoldt et Rheinmetall reculent respectivement de 5,1% et 5,5%.

Le groupe italien Leonardo abandonne plus de 3% et le suédois Saab perd 2,3%.

A Paris, Thales recule de 1,8%, accusant un des plus forts replis du CAC 40.

Dans une note publiée plus tôt cette semaine, les analystes de JPMorgan jugent que le plan proposé par les Etats-Unis est en l'état inacceptable pour l'Ukraine ou ses alliés européens.

Le projet américain d'accord de paix, que Reuters a pu consulter, prévoit notamment que Kyiv cède la totalité du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et réduise de manière significative la taille de son armée.

Le plan prévoit également qu'un pacte de non-agression soit conclu entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Il est également indiqué que l'Otan ne poursuivra pas son expansion et ne déploiera pas de troupes en Ukraine.

"Si les États-Unis parviennent à imposer ce plan (ce qui est peu probable, selon nous), nous pensons qu'il s'agirait d'une victoire de facto pour la Russie", ont écrit les analystes de JPMorgan.

Dans ce cas, cela "entraînerait des dépenses de défense européennes encore plus élevées que prévu et à un rythme beaucoup plus rapide", ajoutent-ils, estimant ainsi que le récent repli des valeurs de la défense constitue un "point d'entrée convaincant".

