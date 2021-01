Cogra : "Le pionnier de l'énergie bois"

Producteur historique de granulés de bois

Fort de plus de 40 ans d'expérience, Cogra est un acteur de référence et pionnier dans la production de granulés de bois. Basée à Mende en Lozère, la société bénéficie d'une capacité de production de plus de 200 000 tonnes grâce à un outil industriel composé de 3 usines. Spécialiste des granulés premium, ces derniers sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 1 000 revendeurs. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.