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Cogra : le chiffre d'affaires progresse de 6,7% au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 09/10/2026 à 18:15

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Cogra a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2026/2027, en hausse de 6,7% sur un an, malgré des conditions climatiques peu favorables. Le spécialiste français du granulé de bois bénéficie d'un marché plus équilibré, marqué par le redressement des prix depuis fin 2025 et une demande bien orientée. L'activité de vente et d'installation d'appareils de chauffage fait également preuve de résilience.

L'activité de vente et d'installation d'appareils de chauffage fait également preuve de résilience.

Après deux exercices consacrés à absorber les conséquences de la crise énergétique, le groupe entend renouer progressivement avec ses niveaux historiques de rentabilité opérationnelle. Il s'appuie pour cela sur un outil industriel performant, une gestion rigoureuse de ses approvisionnements et une clientèle diversifiée.

Cogra reste toutefois vigilant face aux incertitudes du marché, à la concurrence des importations et au contexte géopolitique et économique.

La société publiera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2026/27 (clos au 31 décembre 2026), lundi 11 janvier 2027 avant bourse.

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