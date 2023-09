Cogra: "Des résultats à nouveau excellents"

Publication des résultats 2022/2023



Dans la lignée de la publication de son chiffre d’affaires annuel, en croissance de +22% à 51,2 M€, Cogra communique de nouveaux résultats records. L’EBE du groupe est en ligne avec notre dernière prévision et s’établit à 8,4 M€, soit une croissance de +27% et une marge de 16,5% (+80 bps YoY et +150bps vs la guidance initiale du management). Le RN atteint 4 M€, soit 8% du chiffre d’affaires (vs 7% en 2021/2022). La direction se dit confiante pour l’exercice à venir, tout en restant fidèle à une certaine prudence et à une volonté de préservation de la stabilité de la chaine de valeur.



Perspectives et révision des estimations

La direction se dit confiante pour l’exercice à venir et souhaite poursuivre 1/ sa politique commerciale dominée par l’ancrage local, 2/ son rôle stabilisateur dans la chaine de valeur du bois et 3/ une politique d’augmentation des prix raisonnée. Avec 1/ une prévision raisonnée d’augmentation des volumes (+3%, presque en ligne avec notre hypothèse de variation 2022/2023), un effet prix conservateur (+4%), pas de croissance des services et une augmentation stable des ventes de poêles et chaudières, nous estimons que Cogra devrait générer 54,6 M€ de chiffres d’affaires en 2023/2024e (+6,6%) pour une marge d’EBITDA en légère progression (16,7%, +20 bps vs 2022/2023) et un RN de 4,5 M€.



Recommandation

Suite à cette publication, nous maintenons notre recommandation à Achat et ajustons notre OC à 18,00 € (vs 19,00 €). Le titre offre toujours un potentiel de hausse supérieur à 35%.