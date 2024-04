Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cogra: chute du chiffre d'affaires, le titre corrige information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 11:17









(CercleFinance.com) - Le producteur français de granulés de bois Cogra a publié lundi un chiffre d'affaires en baisse de 55% sur le trimestre écoulé, pénalisé par un marché qu'il juge 'perturbé', une annonce qui faisait lourdement chuter son titre en Bourse.



Le groupe basé à Mende (Lozère) a enregistré sur les trois mois clos fin mars un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros, contre 17 millions d'euros au 3ème trimestre 2022/23.



Sur les neuf premiers mois de l'exercice, son chiffre d'affaires ressort à 34,4 millions d'euros, soit une diminution annuelle de 19%.



Dans son communiqué, la société dit avoir pâti de la douceur du climat hivernal et d'un niveau de stocks toujours élevés chez certains distributeurs dans le prolongement de la crise énergétique de 2022.



Cogra dit par ailleurs avoir constaté depuis le mois de mars un retour à des niveaux de prix antérieurs aux tensions inflationnistes, un phénomène considéré comme étant de nature à accompagner l'atterrissage de son marché.



Suite à cette publication, l'action du spécialiste de l'énergie bois abandonnait près de 10% en Bourse de Paris vers 10h45, accusant l'une des plus fortes baisses du marché.





Valeurs associées COGRA Euronext Paris -6.91%