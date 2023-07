Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cogra: C.A. en hausse de 22% sur l'exercice 2022/2023 information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le producteur de granulés de bois Cogra a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 51,2 millions d'euros au titre de son exercice 2022/2023, clos fin juin, en croissance de 22%.



Sur le 4ème trimestre, le chiffre d'affaires du groupe basé à Mende ressort à 8,8 millions d'euros, là encore en croissance 22%.



Dans son communiqué, la société évoque une 'réussite notable' après son exercice 2021/2022, qui s'était soldé par une croissance de 50% sous l'impulsion du démarrage de sa nouvelle usine.



Cogra explique avoir tiré parti de sa stratégie axée sur une politique d'approvisionnement et de gestion des tarifs 'raisonnée', traduite par des augmentations 'mesurées', qui lui a permis de capter de nouveaux clients et de renforcer son réseau de distribution.



Le groupe se montre ainsi confiant dans sa capacité à atteindre une marge d'Ebitda d'au moins 15 % sur l'ensemble de l'exercice, conformément à ses objectifs.



Ses anticipations pour le nouvel exercice 2023/24 devraient être précisées lors de la publication des résultats annuels, prévue le 11 septembre prochain.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Cogra progressait de 2,5% suie à ces annonces.





