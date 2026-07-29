Cognizant revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la forte croissance de ses activités dans le secteur des services financiers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture générale)

Cognizant Technology CTSH.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfice annuel ajusté après avoir enregistré une forte croissance de son activité de services financiers et une progression continue de sa marge d'exploitation au deuxième trimestre, alors même que les entreprises restaient prudentes en matière de dépenses discrétionnaires. L'action de la société a progressé de 10 %.

* Cognizant table désormais sur un bénéfice par action ajusté pour l'année compris entre 5,70 et 5,82 dollars, contre une prévision antérieure de 5,63 à 5,77 dollars.

* “L’efficacité opérationnelle et les fluctuations monétaires favorables ont largement compensé la hausse des coûts liés aux tiers et des charges de rémunération, ainsi que l’impact de nos acquisitions récemment finalisées”, a déclaré Jatin Dalal, directeur financier.

* Au cours du deuxième trimestre, le chiffre d’affaires du segment des services financiers de la société — son principal secteur d’activité — a progressé de 12 % par rapport à l’année précédente, reflétant une demande soutenue de la part des clients du secteur bancaire et financier.

* Cognizant a également finalisé l’acquisition d’Astreya, une société spécialisée dans les infrastructures d’IA et les services de centres de données, pour environ 634 millions de dollars au cours du trimestre, et a lancé un programme de transformation axé sur l’IA baptisé “Project Leap”.

* Cognizant prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires compris entre 5,60 et 5,68 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 5,70 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Cognizant est une société de services technologiques qui fournit des services de conseil, d’ingénierie logicielle, de cloud computing et d’IA à des entreprises du monde entier.