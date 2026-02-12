 Aller au contenu principal
Cognex grimpe après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Les actions du fabricant de produits de vision industrielle Cognex CGNX.O en hausse de 23,4% à 53,12 $ en pré-marché après que les résultats du 4ème trimestre aient battu les estimations

** La société affiche un chiffre d'affaires de 252 millions de dollars au 4ème trimestre, supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 239,51 millions de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre s'élève à 27 cents, dépassant les estimations de 22 cents

** Le directeur général Matt Moschner cite les progrès réalisés dans l'avancement de la technologie de vision artificielle basée sur l'IA et l'amélioration de l'expérience client de bout en bout

** 15 analystes sur 23 évaluent l'action à "acheter" ou plus, sept à "conserver", un à "vendre"; PT médian à 48 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action CGNX a progressé de 19,6 % depuis le début de l'année, après une hausse de 0,3 % en 2025

