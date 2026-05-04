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Cogent Communications s'effondre après un chiffre d'affaires du T1 inférieur aux attentes
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 mai - ** L'action du fournisseur d'accès Internet Cogent Communications CCOI.O recule de 27,7% à 16,75 $ en pré-ouverture

** La société a publié un chiffre d'affaires de 231,9 millions de dollars au premier trimestre, inférieur aux estimationsmoyennes des analystes qui s'élevaient à 241,9 millions de dollars- données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires hors réseau a reculé de 4,2% par rapport au trimestre précédent et de 17,0% en glissement annuel, reflétant la baisse continue du nombre de clients et de connexions hors réseau

** Cependant, la perte de base par action au premier trimestre, de 0,83 $, a dépassé les estimations des analystes, qui tablaient sur une perte par action de 1 $

** Quatre analystes sur douze attribuent à l'action la note « acheter » ou mieux, sept la notent « conserver » et un « vendre »; l'objectif de cours médian s'établit à 23 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action CCOI affichait une hausse de 7,4% depuis le début de l'année

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COGENT COMM HLDG
16,8200 USD NASDAQ -27,37%
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