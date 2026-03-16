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Cogent Biosciences progresse après que la FDA américaine a accepté d'examiner un médicament contre une maladie rare
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 13:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Cogent Biosciences COGT.O augmentent de 11,2 % à 37,8 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare que la Food and Drug Administration des États-Unis a accepté d'examiner son médicament expérimental bezuclastinib pour traiter les patients atteints d'une maladie connue sous le nom de mastocytose systémique non avancée (NonAdvSM)

** La mastocytose systémique non avancée est une maladie rare dans laquelle certaines cellules immunitaires s'accumulent dans l'organisme plus qu'elles ne le devraient, provoquant des symptômes tels que des rougeurs de la peau, des problèmes d'estomac, de la fatigue et des maux de tête

** COGT déclare avoir reçu une date d'action cible du 30 décembre pour le bezuclastinib

** L'action est en passe de briser la série de six jours de pertes si les gains se maintiennent

** A la dernière clôture, COGT était en baisse de 4,3 % depuis le début de l'année

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COGENT BIOSCIS
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