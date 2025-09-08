COGELEC S’ENGAGE AVEC LE RESEAU POINT FORT FICHET POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DES LOGEMENTS

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 8 septembre 2025, COGELEC (ISIN : FR0013335742 /

mnémonique : ALLEC), leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif avec la marque

INTRATONE, et le réseau Point Fort Fichet, spécialiste de la sécurité des portes et serrures,

associent leurs expertises pour offrir des solutions de sécurité intégrées et innovantes aux

résidents avec la serrure multipoints connectée KIBOLT HOME. Ce dispositif intelligent permet

aux utilisateurs de gérer l’accès à leur logement de manière personnalisée et 100 % sécurisée,

qu’il s’agisse d’une maison individuelle ou d’un appartement. COGELEC vise à améliorer la

sécurité et faciliter le quotidien de tous ceux qui souhaitent veiller sur leur foyer, leurs proches

et leurs biens.