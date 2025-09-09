 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cogelec s'allie à Point Fort Fichet pour sécuriser les logements
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 10:35

(Zonebourse.com) - Cogelec indique s'associer au réseau Point Fort Fichet, spécialiste de la sécurité des portes et serrures, pour offrir des solutions de sécurité intégrées et innovantes aux logements avec la serrure multipoints connectée KIBOLT HOME.

Dotée de 9 points de verrouillage et d'un cylindre sécurisé, cette solution intègre un capteur intelligent capable de détecter toute tentative d'arrachement ou vibration suspecte, alertant immédiatement l'occupant.

'Grâce à son mécanisme unique de blocage du cylindre mécanique, KIBOLT HOME constitue une véritable barrière contre le squat, offrant une réponse efficace et dissuasive face aux intrusions', ajoute Cogelec.

La serrure se pilote directement depuis l'écran tactile intégré, ou à distance grâce à l'application mobile gratuite Kibolt, disponible sur smartphone et tablette. L'accès au logement peut ainsi se faire via badge, mobile ou clé mécanique.

