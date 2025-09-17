 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cogelec : résultats robustes au premier semestre
information fournie par AOF 17/09/2025 à 18:01

(AOF) - Cogelec a fait état de ses résultats pour le premier semestre de l’exercice 2025, d'où ressort un résultat net de 2,4 millions d'euros, en retrait de 16,7%. L'Ebitda du spécialiste du contrôle d’accès dans l’habitat collectif s'est, pour sa part, amélioré de 16,1%, à 7,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'élève sur la période à 42,1 millions d'euros, en croissance de 16,1 millions d'euros. La marge brute ressort à 28,3 millions d'euros, contre 24,3 millions un an auparavant.

Fort de ce premier semestre en croissance et de ces alliances structurantes, Cogelec confirme ses objectifs 2025 de taux de croissance du chiffre d'affaires et du ratio d'Ebitda supérieurs à ceux de l'exercice 2024.

Rappelons que Legrand, spécialisé dans les infrastructures électriques et numériques du bâtiment, a signé, début juillet, un accord avec Cogelec en vue de prendre une participation majoritaire, soit 60 % du capital et 78 % des droits de vote de cette société vendéenne.

L'opération, soumise à la consultation des salariés et à l'Autorité de la concurrence, devrait aboutir fin 2025.

Cogelec publiera le 15 octobre après bourse son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

COGELEC
28,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

