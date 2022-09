Communiqué de presse COGELEC



Résultats du 1er semestre 2022

Croissance solide de l’activité dans un environnement complexe

EBITDA et résultat opérationnel en nette amélioration

Confirmation des perspectives de croissance et de rentabilité opérationnelle sur l’ensemble de l’exercice 2022



Croissance solide de l’activité en France et en Europe

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 s’établit à 30,0 M€ en progression de 14,8% par rapport au 1er semestre 2021, confirmant la dynamique commerciale soutenue sur l’ensemble de la période. Le Groupe a gagné de nouvelles parts de marché en France et en Europe malgré une prudence dans les décisions d’investissement en AG au sein des copropriétés, les reports de chantiers chez les promoteurs en France et les difficultés persistantes d’approvisionnement en composants électroniques.