Communiqué de presse COGELEC



Résultats du 1er semestre 2021.



Dynamique commerciale soutenue dans un environnement instable

EBITDA en forte amélioration (x3,8 à 3,8 M€)

Nouveaux investissements pour Kibolt

Ajustement des objectifs 2021



Croissance de l’activité dans un environnement complexe de sortie de crise



Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 s’établit à 26,1 M€ en progression de 47,8% par rapport au 1er semestre 2020, avec une accélération de la croissance au second trimestre de l’exercice, malgré un contexte tendu lié notamment au report des AG en France et en Europe au sein des copropriétés, des différentes vagues de confinement dans les pays européens et des difficultés d’approvisionnement en composants électroniques.