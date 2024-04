Communiqué de presse COGELEC



Résultats annuels 2023



Activité en croissance de +10,5% à 66 M€

EBITDA en hausse de +44,5% à 10,2 M€

Résultat net positif : 4,5 M€



Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 : 18,5 M€ (+7,7%)



Performance commerciale en France et à l’international dans un contexte de marché défavorable



Le chiffre d’affaires consolidé du groupe COGELEC ressort à 66,0 M€ pour l’exercice 2023, en croissance de +10,5% par rapport à l’exercice 2022.

Dans un contexte de marché globalement défavorable, COGELEC continue de bénéficier des avantages de son modèle d’abonnement générant un chiffre d’affaires récurrent de plus en plus important. L’offre Intratone a enregistré de nouveaux gains de parts de marché avec près de 286 000 logements supplémentaires abonnés au cours de l’année 2023. Au total, 2 142 000 logements utilisent en France et en Europe la solution d’interphonie sans fil du groupe COGELEC. Les prestations d’abonnement représentent 30,3% du chiffre d’affaires de l’année écoulée pour un total de 20,0 M€ (16,6 M€ en 2022), en hausse de +20,4%.