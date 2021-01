Communiqué de presse COGELEC



Cogelec renforce son comité de direction pour accompagner la croissance.



COGELEC, leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, annonce la nomination de MM. Xavier Benaiteau, Laurent Caramelle et Norbert Marchal au comité de direction du Groupe, avec effet immédiat.



Roger Leclerc, Président-directeur général et Fondateur déclare : « Ces nominations au Comité de direction interviennent alors que nous franchissons de nouvelles étapes clés dans le déploiement de COGELEC en France et à l'international. Ces trois nouveaux membres apporteront au Comité de direction une contribution décisive sur nos trois

axes de croissance que sont l'innovation, la performance industrielle et l'internationalisation ».