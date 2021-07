Communiqué de presse COGELEC



Croissance forte du chiffre d'affaires au 2ème trimestre : + 63,6 %.

Des niveaux d'activité, en France et en Europe, très supérieurs au 1 er semestre des exercices 2020 et 2019.



Dans le prolongement de la performance enregistrée au 1 er trimestre, le chiffre d'affaires consolidé du 2ème trimestre s'établit à 12,9 M€ contre 7,9 M€ un an auparavant, en progression de + 63,6 %. Sur le semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 26,1 M€ contre 17,7 M€ en 2020 (+ 47,8 %) et 19 M€ en 2019 (+ 37,4 %).