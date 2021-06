Communiqué de presse COGELEC



Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2021.



Cogelec, leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, indique que l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire a pu valablement délibérer avec 78,95% de quorum sur 8 503 342 actions ayant le droit de vote.



L'intégralité des résolutions proposées ont été votées à l'unanimité ou à la majorité.



De la compétence de l'assemblée générale ordinaire



1. Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;



2. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;



3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;



4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions ;



5. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Roger LECLERC ;



6. Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs ;



7. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ;