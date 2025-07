COGELEC : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025 : 42,6 M€, (+ 16,1 %)

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 16 juillet 2025, COGELEC (ISIN : FR0013335742 / mnémonique : ALLEC), leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, publie son chiffre d’affaires pour le 1er semestre 2025.







COGELEC enregistre un chiffre d’affaires consolidé pour le 1er semestre 2025 de 42,6 M€, en croissance de + 16,1 % par rapport au 1er semestre 2024. Après un premier trimestre en progression de + 19,6 %, le second trimestre affiche une croissance à + 12,6 %, en raison de décalages de projets en France et en Europe, liés à un effet calendaire défavorable.







Avec un parc installé en progression régulière, les abonnements augmentent de + 17,4 % au 2ème trimestre 2025 (6,8 M€ vs. 5,8 M€) et totalisent 13,3 M€ (11,4 M€ en 2024) pour l’ensemble du semestre. Les revenus liés aux abonnements représentent 31,2 % du chiffre d’affaires total Groupe au 30 juin 2025.







Sur l’ensemble du 1er semestre, le nombre de logements abonnés à la solution Intratone est en augmentation de + 7 % (gain de 172 436 logements sur la période), pour atteindre 2 640 266 logements au 30 juin 2025.