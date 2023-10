Cogefi Gestion : Sébastien Korchia nommé Directeur général adjoint et Directeur des investissements

(AOF) - Cogefi Gestion a annoncé la nomination de Sébastien Korchia en tant que Directeur général adjoint et Directeur des investissements. « Sébastien Korchia (…) portera aux côtés d’Anne d’Anselme, sa Présidente, la vision ambitieuse du groupe Cogefi en mettant en avant sa solide expérience dans la gestion d’actifs au service de l’accélération de la croissance », a déclaré la société de gestion de portefeuille.

Précédemment Directeur général, membre du Comex, et responsable de la gestion collective d'UBS La Maison de Gestion qu'il avait rejoint en 2018, Sébastien a eu un long parcours au sein de sociétés familiales. Après un début de carrière en 1996 à la Société de Bourse Ferri, il a ensuite passé 20 ans dans le groupe Meeschaert, exerçant notamment les fonctions de gérant sous mandats, gérant de fonds, puis responsable des gestions actions et directeur général de Meeschaert AM.