Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface : violents mouvements en tous sens depuis le 22 mai information fournie par Cercle Finance • 26/05/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Coface subit de violents mouvements en tous sens depuis le 22 mai, avec d'abord un plongeon de -15% jusqu'au 25/05 (dont -10% le 22/05) et voici l'amorce d'un rebond explosif de +10%, avec ouverture d'un 'gap' au-dessus de 12,29E et la possibilité d'aller combler le 'gap' des 13,78E du 19 mai.

La franche cassure des 12,6E le 22/05 préfigurait pourtant une chute jusque vers 11E





Valeurs associées COFACE Euronext Paris +9.65%