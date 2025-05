Coface: résultat net pdg de 62,1 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 18:06









(CercleFinance.com) - Coface annonce ce soir un chiffre d'affaires consolidé de 473,2 ME au 1er trimestre 2025, en croissance de +2,0% à taux de change et périmètres constants par rapport au 1er trimestre 2024. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires est en croissance de +2,1%.



Le chiffre d'affaires de l'activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) est un hausse de +1,2% à périmètre et changes constants.



Le ratio combiné net de réassurance s'établit à 68,7% au 1er trimestre 2025, en hausse de 5,6 ppts sur un an mais stable par rapport au trimestre précédent. Le ratio de sinistralité brut de réassurance s'établit à 38,7%, en progression de 5,5 ppts par rapport aux niveaux atteints au 1er trimestre 2024.



Le résultat opérationnel s'inscrit à 91,2 ME au 1er trimestre 2025, en baisse de 14,5%. Le résultat net (part du groupe) ressort à 62,1 ME, en baisse de 9,2% par rapport au premier trimestre 2024.





Valeurs associées COFACE 18,5600 EUR Euronext Paris +1,75%