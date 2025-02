Coface: résultat net part du groupe de 261,1 ME en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 18:26









(CercleFinance.com) - Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1 844,8 ME en 2024, en baisse de -0,6% à périmètre et taux de change constants par rapport 2023. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires diminue de -1,3%.



Le résultat opérationnel est de 409,2 ME sur l'année, en hausse de +12,0% à change constant.



Le résultat net (part du groupe) s'élève à 261,1 ME en 2024, en hausse de +8,6% par rapport à 2023.



'Sur la fin de l'année 2024, l'activité client a enfin enregistré une performance légèrement positive après plusieurs trimestres de décrue. Coface poursuivra en 2025 la mise en oeuvre de son plan stratégique Power the Core' indique le groupe.





