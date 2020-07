Paris, le 29 juillet 2020 - 17h35

Coface réalise un résultat net positif de 11,3 M€ au deuxième trimestre 2020 et poursuit l'exécution de son plan stratégique

Chiffre d'affaires du premier semestre : 725 M€, en baisse de 0,6% à périmètre et taux de change constants La rétention et les affaires nouvelles atteignent des niveaux records pour une production nette positive de 33 M€ Les premiers effets de la re-tarification sont désormais visibles (+0,2%) Les revenus des services progressent de 7% dont +13% pour les services d'informations L'activité client continue de ralentir, tendance qui devrait se poursuivre dans les prochains trimestres

Ratio de sinistralité net à 57,4%, en hausse de 13,4 ppts ; ratio combiné net à 88,6% et 91,4% au T2-20 Le ratio brut de sinistralité est en hausse de 18,1 ppts, tiré en particulier par la hausse des provisions anticipant des fréquences de sinistres plus élevées Ratio de sinistralité net en hausse de seulement 13,4 ppts sous l'effet des plans gouvernementaux Ratio de coûts net en amélioration de 0,8 ppt à 31,2% sous l'effet d'un strict contrôle des coûts et de bon revenus des services

Résultat net (part du groupe) de 24,0 M€, dont 11,3 M€ au T2-2020 ; et RoATE 1 annualisé à 2,8%

Solvabilité estimée à 191% 2 , et de 183% 2 hors plans gouvernementaux, au-dessus de la zone cible (155% - 175%)

Coface démontre son agilité et sa résilience dans un environnement économique très dégradé Fort de sa nouvelle culture et d'un bilan solide, Coface poursuit avec confiance l'exécution de son plan stratégique Build to Lead



1 RoATE = Rentabilité moyenne des fonds propres.

2 Ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l'interprétation par Coface de la réglementation Solvabilité II et utilisant le

Modèle Interne Partiel. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de Solvabilité estimé n'est pas audité.

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

« Les équipes de Coface ont fait la démonstration au cours du premier semestre que des conditions opérationnelles et économiques très inhabituelles et difficiles n'étaient pas un frein à l'atteinte d'un très haut niveau de performance et d'engagement. La rétention de nos clients et le volume de nos affaires nouvelles ont ainsi atteint un niveau record, se traduisant par une production nette positive. Nous constatons également les premiers effets de la re-tarification de notre portefeuille.

Sur le plan des risques, nous avons poursuivi sans relâche nos mesures de préventions, veillant à faire preuve de discernement dans nos décisions d'arbitrage. De nombreux gouvernements ont reconnu le rôle de l'assurance-crédit dans le maintien du crédit inter-entreprise. Coface a ainsi finalisé 11 accords gouvernementaux et poursuit les discussions dans d'autres pays.

Au cours du deuxième trimestre, nous avons dégagé un résultat net positif de 11,3 M€. Notre solvabilité atteint 183% hors dispositifs gouvernementaux. Coface est donc bien armé pour affronter un environnement économique qui dépendra encore beaucoup des évolutions sanitaires. Fort de sa culture, de sa résilience, d'un bilan solide complété par des schémas gouvernementaux, Coface poursuit avec confiance l'exécution de sa stratégie. »



Chiffres clés au 30 juin 2020





Le conseil d'administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 30 juin 2020 lors de sa réunion du 29 juillet 2020. Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 24 juillet 2020. Ces états financiers consolidés semestriels ont fait l'objet de procédures d'examen limité par les Commissaires aux comptes. Le rapport d'examen limité est en cours d'émission.





Eléments du compte de résultat en M€ H1-19 H1-20 Variation %

ex. FX* Primes brutes acquises 605,3 599,1 -1,0% -0,4% Revenus des activités de services 127,3 125,5 -1,4% -1,5% CHIFFRE D'AFFAIRES 732,6 724,6 -1,1% -0,6% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 99,5 40,4 -59,4% -58,1% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 16,6 16,7 +0,7% +11,3% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 116,1 57,1 -50,8% -48,2% Autres produits et charges opérationnels 1,1 -1,8 NA NA RESULTAT OPERATIONNEL 117,2 55,4 -52,8% -50,2% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 78,5 24,0 -69,5% -67,0% Ratios clés H1-19 H1-20 Variation %

ex. FX* Ratio de sinistralité net de réassurance 44,0% 57,4% 13,4% ppts. Ratio de coûts net de réassurance 32,0% 31,2% -0,8% ppt. RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 76,0% 88,6% 12,6% ppts. Eléments du bilan en M€ H1-19 H1-20 Variation %

ex. FX* Capitaux propres part du Groupe 1 814,8 1 916,2 +5,6% RATIO DE SOLVABILITE 162%1 191%2 +29 ppts.

Ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l'interprétation de Coface de la réglementation Solvabilité II. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de Solvabilité estimé n'est pas audité.

2 Ce ratio de solvabilité estimé constitue un calcul préliminaire effectué selon l'interprétation par Coface de la réglementation Solvabilité II et utilisant le Modèle Interne Partiel. Le résultat du calcul définitif pourrait être différent de ce calcul préliminaire. Le ratio de Solvabilité estimé n'est pas audité.





·

Chiffre d'affaires

Coface a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 724,6 M€ au S1-2020, en baisse de -0,6% à taux de change et périmètres constants par rapport au S1-2019. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires se replie de -1,1%. Il intègre notamment la contribution de Coface PKZ, activité intégrée au T2-2019.

Le chiffre d'affaires de Coface souffre de la baisse de l'activité de ses clients, passée et attendue. Cette décélération devrait se poursuivre dans les prochains trimestres. L'effet tarifaire devient positif pour la première fois depuis plusieurs années à +0,2% traduisant les premiers effets des programmes de re-tarification du portefeuille.

Le taux de rétention reste élevé dans l'ensemble des régions et se stabilise à un niveau record de 93,4% pour le Groupe. Les affaires nouvelles confirment le redressement relatif constaté au premier trimestre à 86 M€, en hausse de 32% malgré un appétit au risque inchangé. La production nette sur le portefeuille est positive de 33 M€.

Le chiffre d'affaires de l'activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) baisse de -2,3% à périmètre et taux de change constants par rapport au S1-2019, sous l'effet de la baisse de l'activité client, passée et anticipée.

Le chiffre d'affaires des autres activités (affacturage et services) est en baisse de -1,3% par rapport au S1-2019. La baisse de l'affacturage (-13,8% à périmètre et change constants) s'explique par la forte contraction des volumes financés, effet partiellement compensé par la re-tarification du portefeuille. La croissance des services s'établit à +7%, sous l'effet de la croissance des services d'information (+13%).

Chiffre d'affaires en M€ H1-19 H1-20 Variation %

ex. FX* Europe du Nord 156,1 147,0 -5,8% -5,8% Europe de l'Ouest 147,5 142,6 -3,3% -3,7% Europe Centrale et de l'Est 71,5 73,5 +2,8% +0,1% Méditerranée & Afrique 190,9 200,5 +5,0% +5,6% Amérique du Nord 68,1 69,2 +1,7% -0,5% Amérique Latine 39,8 34,7 -12,8% +5,8% Asie Pacifique 58,7 57,1 -2,7% -4,9% Chiffre d'affaires consolidé 732,6 724,6 -1,1% -0,6%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d'affaires baisse de -5,8% (et de -5,8% à taux de change constant) essentiellement sous l'effet de la baisse de l'affacturage. L'assurance-crédit est en baisse de -4%, portée par une forte rétention et des affaires nouvelles en croissance, mais un effet volume négatif.

En Europe de l'Ouest, le chiffre d'affaires baisse de -3,3% et de -3,7% à taux de change constants. La faiblesse de l'activité des clients n'est que très partiellement compensée par la poursuite d'une bonne croissance de l'activité caution.

En Europe Centrale et de l'Est, le chiffre d'affaires est en croissance de +2,8% et de +0,1% à taux de change constants. Cette croissance s'explique en grande partie par la première intégration de Coface PKZ. Les revenus de l'affacturage sont en baisse en Pologne alors que l'assurance-crédit progresse de +1,8%.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l'Italie et l'Espagne, le chiffre d'affaires progresse de +5,0% et de +5,6% à taux de change constants, grâce à un niveau élevé de rétention, un niveau élevé d'affaires nouvelles ainsi que la bonne progression des services.



En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires progresse de +1,7% en données publiées mais baisse de -0,5% à taux de change constants. La progression des affaires nouvelles dans un environnement tarifaire plus porteur est compensée par la baisse de l'activité des clients.

Le chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique est en baisse de -2,7% en courant et de -4,9% à taux de change constants, une rétention élevée ne permettant pas de compenser la baisse de l'activité des clients.

En Amérique Latine, le chiffre d'affaires est en baisse de -12,8% en courant mais en progression de +5,8% à taux de change constants. La lecture des chiffres est perturbée par l'existence locale de polices exprimées en devises internationales. Le niveau d'affaires nouvelles locales reste faible dans un contexte économique très dégradé.

Résultat

- Ratio combiné

Le ratio combiné net de réassurance s'est établi à 88,6% au S1-2020 (en hausse de 12,6 points par rapport au S1-2019).

(i) Ratio de sinistralité

Le ratio de sinistralité brut de réassurance s'établit à 59,0% sur le semestre, une hausse de 18,1 points par rapport à l'année précédente. Sur le T2-2020, le ratio de sinistralité brut de réassurance est en hausse de 20,9 points par rapport au T2-2019 (62,8% vs. 41,9%).

La politique de provisionnement du Groupe est inchangée. Le provisionnement de l'année d'ouverture est à un niveau particulièrement élevé à 87,6%. Il reflète une hausse des déclarations de sinistres, notamment des sinistres de taille unitaire importantes reçues par Coface mais également une hausse des provisions en anticipation de la hausse prévisible de la fréquence des sinistres.

La gestion rigoureuse des sinistres passés a permis d'enregistrer 31,1 points de reprises sur antérieurs sur le semestre. Ces niveaux restent très supérieurs à la moyenne historique.

Le ratio de sinistralité net remonte à 57,4%, une hausse de 13,4 points par rapport à S1-2019, hausse qui est inférieure de 4,7 points à la hausse du ratio brut. Cette différence s'explique par la mise en place de schémas de réassurance gouvernementaux qui se traduisent par un taux de cession plus élevé de l'année de souscription courante, année au ratio de sinistralité plus élevé.

(ii) Ratio de coûts

Coface a poursuivi sa politique de strict contrôle des coûts et d'investissement. Sur le semestre, les coûts baissent de -6,3% et de -5,1% à taux de change et périmètre constants. Cette baisse s'explique par une action volontariste sur l'ensemble des coûts variables (voyages, communications, consultants).

Ce fort contrôle des charges permet au ratio de coût brut de baisser de 0,7 ppt, passant de 33,9% au S1-2019 à 33,2% au S1-2020. Le ratio de coûts net s'améliore de -0,8 ppt à 31,2% contre 32,0% au S1-2019. La hausse au deuxième trimestre (33,5% vs 32,2% au T2-2019) s'explique par la montée en puissance des schémas gouvernementaux dont les taux de commissions sont généralement inférieurs.





- Résultat financier

Le résultat financier net s'élève à 16,7 M€ au S1-2020, en très légère hausse de 0,1 M€ sur un an. Le taux de rendement comptable1, hors plus-values du portefeuille et hors dépréciation, a baissé à 0,6% (0,9% au S1-2019) sous l'effet de la forte réduction des risques opérées au premier semestre 2020.

L'apparente stabilité s'explique en partie par la non récurrence de charges de dépréciation qui avaient été enregistrées au S1-2019.

- Résultat opérationnel et résultat net

Le résultat opérationnel se monte à 55,4 M€ au premier semestre, dont 8 M€ dus aux dispositifs gouvernementaux, en baisse de 52,8% par rapport à l'année précédente, principalement sous l'effet de la hausse du ratio combiné, elle-même expliquée par la hausse du ratio de sinistralité dans un contexte de crise sanitaire et économique.

Le taux d'imposition effectif progresse à 46% contre 29% au S1-2019, cette hausse s'explique principalement par la survenance d'un sinistre de taille très importante par rapport à la taille de l'entité dans lequel il est comptabilisé.

Au total, le résultat net (part du groupe) s'élève à 24,0 M€, dont 11,3 M€ au T2-2020, démontrant ainsi la résilience de Coface dans un contexte économique très dégradé.

Capitaux propres

Au 30 juin 2020, les capitaux propres part du groupe s'établissent à 1 916,2 M€, en baisse de 8,3 M€, soit -0,4% (1 924,5 M€ au 31 décembre 2019).

Leur évolution s'explique principalement par le résultat net positif de 24,0 M€ compensé par la baisse des plus-values latentes (-19,9 M€).

Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s'établit à 2,8% au 30 juin 2020, en raison principalement de la détérioration du résultat de souscription due à la hausse du ratio de sinistralité.

Le ratio de solvabilité s'établit à 191%2, au-dessus de la zone cible (155% -175%). Son évolution s'explique par une baisse du besoin en capital qui reflète la réduction des risques suite aux mesures de prévention et par une baisse des fonds propres réglementaires sous l'effet principalement de la hausse de la sinistralité attendue.

Le ratio de solvabilité bénéficie à hauteur de 8 points des mécanismes gouvernementaux. En l'absence de ces schémas de transfert de risque, le ratio de sinistralité se serait établi à 183%2, toujours au-dessus de la fourchette cible.





4. Perspectives

Coface anticipe pour l'année 2020 une contraction du PIB mondial de 4,4%, suivie par une reprise de 5,1% en 2021. Le niveau d'activité global de l'économie ne devrait cependant pas retrouver ses niveaux de 2019 avant 2022 ou 2023. Il s'agit donc d'une reprise plutôt modeste au regard du soutien apporté par les Etats à l'économie. Ces prévisions reposent sur l'hypothèse d'absence de deuxième vague significative et de disponibilité d'un vaccin ou d'un traitement en 2021. Enfin, 2020 est une année électorale aux Etats-Unis, ce qui n'est jamais sans influence sur les marchés financiers.

Coface a réalisé au premier semestre de solides performances opérationnelles. Même pendant la période de confinement la plus stricte, les équipes de gestion des risques ont continué d'opérer à des niveaux d'activité record. Les forces commerciales ont également confirmé la bonne tendance des derniers trimestres, permettant au portefeuille client de connaitre une nouvelle production nette positive.

Le changement radical d'environnement de risques nécessite une re-tarification significative mais différenciée, tenant compte des pays, secteurs et historiques de chaque client. Les premiers effets de ces actions qui sont amenées à se poursuivre sont désormais visibles dans les comptes.

De nombreux gouvernements ont reconnu le caractère vital de l'assurance-crédit dans le maintien du crédit inter-entreprise, première source de financement de nombreuses filières industrielles. Coface a ainsi finalisé 11 accords avec des Etats, principalement en Europe, et poursuit les discussions dans un certain nombres d'autres pays. Ces accords se traduisent en particulier par une hausse temporaire de la solvabilité, estimée à 8 ppts. Ils permettent également de réduire fortement l'impact des scénarios économiques les plus négatifs sur la rentabilité et la solvabilité de Coface.

Les opérations de Coface continuent de s'appuyer sur un bilan solide. Le ratio de solvabilité atteint 191%3, et de 183%1 hors schémas gouvernementaux, un niveau supérieur à la fourchette cible de 155% à 175%.

Dans ce contexte de reprise molle assortie de risques de rechute, Coface, fort d'une nouvelle culture et d'un bilan solide, continue donc de se concentrer sur ses performances opérationnelles. Coface poursuit également avec confiance la mise en œuvre de son plan stratégique Build to Lead dont les axes stratégiques sont confirmés.

Conférence téléphonique pour les analystes financiers

Les résultats pour le premier semestre 2020 de Coface seront commentés auprès des analystes financiers lors de la conférence téléphonique qui aura lieu le 29 juillet à 18h00 (Paris). Elle sera accessible en composant l'un des numéros suivants :

France : +33 (0)1 72 72 74 03

Royaume-Uni : +44 207 1943 759

Etats-Unis : +1 646 722 4916

Le code d'accès pour les participants est : 69005181#

La présentation sera disponible (en anglais uniquement) le 29 juillet (après bourse) à l'adresse suivante :

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers





Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres décumulés T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 T1-20 T2-20 % % ex. FX* Primes brutes acquises 299,0 306,3 312,6 317,7 301,2 297,9 -2,7% -1,1% Revenus des activités de services 66,4 60,8 58,3 59,9 69,3 56,3 -7,5% -7,1% CHIFFRE D'AFFAIRES 365,5 367,1 370,9 377,6 370,5 354,2 -3,5% -2,1% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 52,0 47,4 46,3 42,2 28,2 12,1 -74,4% -76,2% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 5,1 11,5 11,8 8,5 2,7 14,0 +22,4% +32,9% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 57,2 58,9 58,0 50,7 30,9 26,2 -55,6% -54,6% Autres produits et charges opérationnels -0,2 1,3 -1,0 -6,1 -0,2 -1,6 NA NA RESULTAT OPERATIONNEL 56,9 60,3 57,0 44,6 30,7 24,6 -59,2% -57,1% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 36,4 42,2 38,8 29,4 12,7 11,3 -73,2% -72,4% Taux d'impôt sur les résultats 29,4% 28,9% 25,0% 29,1% 50,5% 39,9% + 11 pts

Résultats cumulés

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres cumulés T1-19 S1-19 9M-19 2019 T1-20 S1-20 % % ex. FX* Primes brutes acquises 299,0 605,3 917,9 1 235,6 301,2 599,1 -1,0% -0,4% Revenus des activités de services 66,4 127,3 185,6 245,5 69,3 125,5 -1,4% -1,5% CHIFFRE D'AFFAIRES 365,5 732,6 1 103,4 1 481,1 370,5 724,6 -1,1% -0,6% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 52,0 99,5 145,7 187,9 28,2 40,4 -59,4% -58,1% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 5,1 16,6 28,4 36,9 2,7 16,7 +0,7% +11,3% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 57,2 116,1 174,1 224,9 30,9 57,1 -50,8% -48,2% Autres produits et charges opérationnels -0,2 1,1 0,1 -6,0 -0,2 -1,8 NA NA RESULTAT OPERATIONNEL 56,9 117,2 174,2 218,9 30,7 55,4 -52,8% -49,6% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 36,4 78,5 117,3 146,7 12,7 24,0 -69,5% -67,0% Taux d'impôt sur les résultats 29,4% 29,2% 27,8% 28,0% 50,5% 46,0% + 16,8 pts

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/Investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP),

se reporter au Rapport Financier Semestriel 2020 ainsi qu'au Document d'enregistrement universel 2019.





Coface: for trade

Avec plus de 70 ans d'expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l'assurance-crédit et les services spécialisés adjacents : l'Affacturage, l'Assurance Single Risk, la Caution et les services d'Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l'économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d'impayés sur leurs marchés domestiques et à l'export. En 2019, Coface comptait ~4 250 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de €1,5 Mds.







www.coface.com













COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA





AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d'enregistrement universel 2019 du Groupe Coface déposé auprès de l'AMF le 16 avril 2020 sous le numéro D.20-0302, afin d'obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.









