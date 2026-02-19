 Aller au contenu principal
Coface réalise un bénéfice net 2025 de 222,0 millions d'euros
Coface enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 1 847 MEUR en 2025, en croissance de 1,3% à périmètre et taux de change constants par rapport à 2024. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d'affaires progresse de 0,1%.

Le chiffre d'affaires de l'activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) progresse de 0,6% à périmètre et change constants.

Le ratio combiné annuel net de réassurance s'établit à 73,1% pour l'année 2025, en hausse de 7,6 ppts sur un an.

Le résultat opérationnel se monte à 332,5 millions d'euros sur l'année, en baisse de -18,7%, principalement sous l'effet de la hausse du ratio combiné. Le résultat net (part du groupe) s'élève à 222,0 millions d'euros, en baisse de -15,0% par rapport à 2024.

