Coface réalise un bénéfice net 2025 de 222,0 millions d'euros
Le chiffre d'affaires de l'activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) progresse de 0,6% à périmètre et change constants.
Le ratio combiné annuel net de réassurance s'établit à 73,1% pour l'année 2025, en hausse de 7,6 ppts sur un an.
Le résultat opérationnel se monte à 332,5 millions d'euros sur l'année, en baisse de -18,7%, principalement sous l'effet de la hausse du ratio combiné. Le résultat net (part du groupe) s'élève à 222,0 millions d'euros, en baisse de -15,0% par rapport à 2024.
Valeurs associées
|16,220 EUR
|Euronext Paris
|-0,49%
