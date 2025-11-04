 Aller au contenu principal
Coface : pulvérise le support crucial des 15,25E du 28 octobre
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 12:35

Coface pulvérise le support crucial des 15,25E du 28 octobre (support oblique court terme), puis celui des 14,5E du 10 janvier dernier, et se dirige vers le test du plancher long terme des 13,85E de la mi-décembre 2024... et qui coïncide avec le support oblique issu du plancher des 8,5E du 7 mars 2022.

Valeurs associées

COFACE
14,1600 EUR Euronext Paris -7,03%
