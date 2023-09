Coface: note de crédit relevée chez Moody's information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - La compagnie d'assurance-crédit Coface annonce que l'agence de notation Moody's a rehaussé sa note de solidité financière (Insurance Financial Strength - IFS) de 'A2' à 'A1', et fait évoluer sa perspective de 'positive' à 'stable'.



Ce relèvement reflète 'la diversification croissante du groupe ainsi que le renforcement de la surveillance et l'amélioration de la gestion des expositions au risque de crédit', mais aussi un bon niveau de capitalisation et une rentabilité très forte ces dernières années.



'Coface est en bonne voie pour finaliser avec succès son plan stratégique Build to Lead et prépare activement le prochain chapitre qui sera présenté au marché le 5 mars 2024', réagit Phalla Gervais, directeur finance et risques de Coface.