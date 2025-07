Coface: lancement d'un syndicat au Lloyd's information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Coface annonce avoir reçu un accord de principe du Lloyd's pour la création d'un nouveau syndicat actif dans l'assurance-crédit commerciale de court terme (Coface Lloyd's Syndicate, 2546), qui sera géré par Apollo Syndicate Management.



Ce syndicat devrait démarrer la souscription d'affaires nouvelles au cours de l'année 2025, et permettra à Coface d'offrir 'des solutions AA parfaitement adaptées aux besoins de certains segments du marché'.



La compagnie croit également qu'il présentera un potentiel de croissance, rentable et significatif, pour les solutions d'assurance-crédit au Lloyd's. Coface a été conseillé avec succès par Gallagher Re tout au long du processus.





