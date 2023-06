Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coface: lance une plateforme de gestion des risques crédits information fournie par Cercle Finance • 06/06/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - Coface annonce le lancement de Alys, soit une nouvelle plateforme digitale qui vise à permettre aux clients de Coface d'automatiser et de centraliser la gestion de leurs risques de crédits de bout en bout.



La plateforme est construite et proposée en partenariat avec CreditDevice, un éditeur néerlandais de logiciels spécialisé dans la gestion du risque de crédit commercial.



Coface précise que Alyx sera disponible pour la première fois en France, en Allemagne, au Danemark et en Norvège pour les clients mid-market.



'Cette plateforme, pensée pour les gestionnaires de crédit, permet d'avoir une vision claire des risques, d'être alerté sur les encours à surveillance et les échéances à venir, mais également de réaliser les tâches du quotidien comme gérer les limites de crédit et les impayés', ajoute Coface.





