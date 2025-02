Coface : forte progression du résultat opérationnel courant en 2024

(AOF) - Coface a dévoilé un résultat net, part du groupe, en progression de 8,6% à 261,1 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 13,6% à 417,9 millions d’euros. Le ratio combiné annuel net de réassurance – indicateur clé - s’est établi à 65,5% pour l’année 2024, en hausse de 1,2 point sur un an. Le chiffre d’affaires consolidé de l’expert en assurance-crédit internationale a reculé de 1,3% à 1,845 milliard d’euros. Il a baissé de 0,6% à périmètre et taux de change constants.

Le ratio de solvabilité a baissé de 3 points à 196%, mais reste supérieur à la fourchette cible du groupe de 155% à 175%.

Coface proposera à l'assemblée générale un dividende par action de 1,40 euro soit un taux de distribution de 80% du résultat net, en ligne avec sa politique de gestion du capital. Le coupon s'élevait à 1,30 euro au titre de 2023.

S'agissant de ses perspectives pour 2025, Coface anticipe une croissance mondiale identique à celle de 2024 à 2,7%. Dans ce contexte, la société mise sur une poursuite de la remontée des défaillances d'entreprises, entre épuisement des financements peu chers et croissance atone.

Elle précise que l'activité client a enfin enregistré une performance légèrement positive sur la fin 2024 après plusieurs trimestres de décrue. " Ce léger rebond peut laisser espérer que le déclin de l'activité post-Covid arrive à son terme ", ajoute Coface, qui poursuivra en 2025 la mise en œuvre de son plan stratégique Power the Core.

En savoir plus sur Coface

Points clés

- Société d’assurance crédit et risque management créée en 1946, présente dans plus de 70 pays ;

- Revenus de 1,81 Md€, assurés à 84 % par l’assurance, le reste étant apporté par l’affacturage et les services d’informations ;

- Couverture internationale sur 7 régions : Europe du nord (21 %), Europe du sud (20 %), Europe centrale et de l’est (10 %) Méditerranée-Afrique (27 %), les Amériques (15 %) et Asie Pacifique ;

- Modèle économique visant à l’insensibilité aux cycles économiques par la sélectivité dans les contrats, une gestion dynamique du portefeuille et l’optimisation du capital ;

- Capital détenu à 29,86 % par Arch Capital, Bernardo Sanchez Incera présidant le conseil de 10 administrateurs, Xavier Durand étant directeur général ;

- Situation financière très saine, avec des capitaux propres de 1,9 Mds€, soit un taux d’endettement inférieur à 30 %, et un ratio de solvabilité de 192 %.

Enjeux

- Stratégie « Build to lead 2023 » qui sera actualisée le 5 mars 2024 :

- assurance-crédit : numériser le modèle opérationnel, renforcer l’expertise, maintenir la croissance sélective,

- métiers de spécialités : renforcer l’affacturage en Allemagne et Pologne, croître dans les « single risks », étendre prudemment la caution et valoriser le pôle informations et services,

- objectif financier : ratio combiné de 80 % et retour sur fonds propres de 9,5 % ;

- Stratégie d’innovation axée sur la sécurité et l’unification des données et des systèmes d’information :

- détention de la propriété des actifs technologiques -Atlas, DCON, Easy, Cofanet, Alyx pour les assurés… ,

- croissance de l’offre de la connectivité des plateformes, accélérée par le partenariat stratégique avec Quadient,

- optimisation de la prédictivité des scores ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- étape 2025 avec repli de 11 % des émissions vs 2020,

- réduction de 30 % de l’exposition du portefeuille aux émissions de CO2,

- intégration du risque environnement dans l’évaluation des risques pays ;

- Retombées des partenariats avec l’agence de notation Scope et avec le réseau de distribution du Crédit agricole.

Défis

- Suivi des 3 indicateurs-clé : ratio de sinistralité de 39,4% et ratio combiné net de 65,5 % et taux de rétention des clients de 92,9% à fin juin 2023 ;

- Remontée des défaillances d’entreprises, notamment en Allemagne ;

- Après une hausse de 9,9 % des revenus et un repli de 4,4 % du bénéfice net au 1er trimestre, anticipations 2023 de poursuite des défaillances d’entreprises et d’un net ralentissement de l’assurance-crédit qui seront compensées par les actions de prévention sur le portefeuille de risques ;

- Taux de distribution de 80 %.