Coface: Fitch a confirmé la notation AA

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Fitch Ratings a confirmé, aujourd'hui, la note de solidité financière (Insurer Financial Strength - IFS) 'AA-' de Coface. La perspective reste ' stable '.



Fitch a également confirmé les notes de défaut émetteur (Issuer Default Ratings - IDR) à long terme à 'A+' avec une perspective.



Cette note reflète ' le très bon modèle économique de Coface et sa forte capitalisation, ainsi qu'une rentabilité élevée à travers le cycle '. La perspective stable reflète l'opinion de Fitch selon laquelle ' Coface continue de maintenir une marge de sécurité suffisante pour faire face à des conditions macroéconomiques plus difficiles et à une hausse du risque de défaut des entreprises au cours des 12 à 24 prochains mois. ' indique le groupe.





