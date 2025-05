Coface, Elis, Rubis... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - AB Science

La société biopharmaceutique a annoncé que de nouvelles analyses de son étude clinique de phase 3 dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ainsi que des données précliniques issus d'un modèle animal avaient été choisies pour être présentées. Elles ont été acceptées pour être dévoilées lors de la réunion annuelle du réseau européen pour le traitement de la sclérose latérale amyotrophique programmée du 3 au juin prochain à Turin en Italie.

Crédit Agricole

Le conseil d'administration de Crédit Agricole CIB réuni le 5 mai 2025, à l'issue de l'assemblée générale, a décidé de nommer, à compter du lundi 5 mai, Olivier Gavalda en qualité de président du conseil d'administration, en remplacement de Philippe Brassac dont le mandat arrivait à échéance. Olivier Gavalda a été désigné directeur général de Crédit Agricole S.A., mandat qui entrera en vigueur le 14 mai prochain.

Coface

Coface a enregistré un résultat net, part du groupe, en baisse de 9,2% à 62,1 millions d'euros au premier trimestre 2025. Le résultat opérationnel courant de l'expert en assurance-crédit internationale a suivi une tendance similaire, reculant de 14,2% à 91,6 millions d'euros contre 106,8 millions d'euros l'année précédente. Le ratio combiné net de réassurance - un ratio clé du secteur - s'est élevé à 68,7%, en hausse de 5,6 points de pourcentage.

Elis

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires du spécialiste du nettoyage et de l'hygiène a atteint 1,132 milliard d'euros, en croissance de 3,6 %, ou de 2,5 % en organique. Ce " démarrage d'année 2025 solide " comme le qualifie Xavier Martiré, président du directoire, a en plus été réalisé avec un effet calendaire négatif : un jour de facturation de moins en février et le positionnement de la semaine de Pâques en avril.

Forsee Power

Connected Energy et Forsee Power ont signé un accord de partenariat visant à concevoir et développer conjointement une solution de stockage d'énergie modulaire et évolutive. Cette solution combinera la technologie éprouvée de seconde vie de Connected Energy avec les batteries ZEN 35 et ZEN 42 de Forsee Power, actuellement embarquées dans environ 1 500 bus électriques en Europe. L'accord comprend également la mise en place d'un modèle opérationnel destiné à accompagner un déploiement commercial à grande échelle.

GTT

GTT a signé un accord pour l'acquisition, auprès du fonds d'investissement européen Verdane, de la société danoise Danelec, un acteur dans les solutions digitales avancées de collecte et d'analyse des données maritimes, au service de la performance, de la sécurité et de la décarbonation des opérations. Cette acquisition réalisée pour un montant de 194 millions d'euros, marque " une étape clé dans le développement du pôle digital du groupe GTT ". L'opération devrait être finalisée au début du second semestre 2025, sous réserve des conditions suspensives usuelles.

Ipsen

Ipsen, groupe biopharmaceutique mondial de spécialité, a annoncé la nomination de Laura Réveillon, PhD, au poste de vice-présidente exécutive, stratégie et transformation, à compter du 14 mai 2025. Elle fera partie de l'équipe de direction (ELT) et reportera directement au directeur général (CEO) d'Ipsen, David Loew. Laura Réveillon succèdera à Catherine Abi Habib, vice-présidente executive stratégie et transformation depuis trois ans, qui a été nommée directrice générale d'Ipsen pour la Belgique et le Luxembourg.

Rubis

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Rubis a progressé de 2% à 1,697 milliard d'euros. Pour l'activité " Distribution d'énergies, les ventes sur cette période ont augmenté de 2% à 1,687 milliard d'euros. Les volumes de vente et la marge brute par produit (GPL, carburants, bitume) sur ce segment ont chacun progressé de 4% s'élevant respectivement à 1,552 milliard d'euros et 218 millions d'euros. Sur le segment " production d'électricité renouvelable" (Photosol), le chiffre d'affaires entre janvier et mars 2025 s'est élevé à 11 millions d'euros, en hausse de 28 %.

Viridien

Viridien annonce la vente d’une solution Sercel Marlin Offshore Logistics à la société Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). Cette solution de gestion logistique de pointe permettra à ONGC d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité de ses opérations d’exploration et de production offshore dans l’ouest de l’Inde. Cette vente inclut un déploiement sur site du logiciel et des services d'assistance de Sercel pour une durée de cinq ans.