Coface dévoile un plan stratégique plus ambitieux que le précédent

(AOF) - Moins d’une semaine après la présentation de ses comptes 2023, Coface a dévoilé son plan stratégique 2024-2027. Les investisseurs réagissent favorablement, portant l’action de l’expert en assurance-crédit en hausse de 0,45% à 13,48 euros au sein d’un marché parisien en repli. Dans le cadre de ce plan baptisé "Power the Core", Coface vise un ratio combiné non actualisé de près de 78% au travers du cycle, en amélioration de 2 points par rapport au précédent plan stratégique.

Indicateur clé du secteur, plus ce ratio est inférieur à 100% et plus l'activité est rentable.

Taux de distribution d'au moins 80%

La société cible par ailleurs un retour sur fonds propres tangibles moyens (RoATE) de 11%, en amélioration de 1,5 point dans un environnement de taux d'intérêts équivalents aux taux actuels. Pour l'année 2027, Coface prévoit une contribution additionnelle des services d'informations au RoATE de 0,5%.

Cette activité devrait enregistrer une croissance profitable à deux chiffres pendant la durée du plan. Les investissements porteront sur la poursuite du renforcement des forces de vente, un élargissement des sources de données et des cas d'usages de l'information (risque fournisseur, signaux faibles…).

Coface anticipe en outre un ratio de solvabilité dans le haut de la zone cible de 155-175% et prévoit toujours de distribuer au moins 80% du résultat net consolidé.

Dans le cadre de "Power the Core", Coface prévoit en particulier d'investir de "manière volontariste" dans les données et la technologie pour construire des jeux de données encore plus différentiant et renforcer ses capacités de scoring. La société souhaite renforcer et étendre la franchise d'assurance-crédit. Ce qui passera une souscription des risques restant disciplinée et la poursuite des investissements dans la croissance, notamment sur les segments PME et Mid-Market.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Coface

Points clés

- Société d’assurance crédit et risque management créée en 1946, présente dans plus de 70 pays ;

- Revenus de 1,81 Md€, assurés à 84 % par l’assurance, le reste étant apporté par l’affacturage et les services d’informations ;

- Couverture internationale sur 7 régions : Europe du nord (21 %), Europe du sud (20 %), Europe centrale et de l’est (10 %) Méditerranée-Afrique (27 %), les Amériques (15 %) et Asie Pacifique ;

- Modèle économique visant à l’insensibilité aux cycles économiques par la sélectivité dans les contrats, une gestion dynamique du portefeuille et l’optimisation du capital ;

- Capital détenu à 29,86 % par Arch Capital, Bernardo Sanchez Incera présidant le conseil de 10 administrateurs, Xavier Durand étant directeur général ;

- Situation financière très saine, avec des capitaux propres de 1,9 Mds€, soit un taux d’endettement inférieur à 30 %, et un ratio de solvabilité de 192 %.

Enjeux

- Stratégie « Build to lead 2023 » qui sera actualisée le 5 mars 2024 :

- assurance-crédit : numériser le modèle opérationnel, renforcer l’expertise, maintenir la croissance sélective,

- métiers de spécialités : renforcer l’affacturage en Allemagne et Pologne, croître dans les « single risks », étendre prudemment la caution et valoriser le pôle informations et services,

- objectif financier : ratio combiné de 80 % et retour sur fonds propres de 9,5 % ;

- Stratégie d’innovation axée sur la sécurité et l’unification des données et des systèmes d’information :

- détention de la propriété des actifs technologiques -Atlas, DCON, Easy, Cofanet, Alyx pour les assurés… ,

- croissance de l’offre de la connectivité des plateformes, accélérée par le partenariat stratégique avec Quadient,

- optimisation de la prédictivité des scores ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- étape 2025 avec repli de 11 % des émissions vs 2020,

- réduction de 30 % de l’exposition du portefeuille aux émissions de CO2,

- intégration du risque environnement dans l’évaluation des risques pays ;

- Retombées des partenariats avec l’agence de notation Scope et avec le réseau de distribution du Crédit agricole.

Défis

- Suivi des 3 indicateurs-clé : ratio de sinistralité de 39,4% et ratio combiné net de 65,5 % et taux de rétention des clients de 92,9% à fin juin 2023 ;

- Remontée des défaillances d’entreprises, notamment en Allemagne ;

- Après une hausse de 9,9 % des revenus et un repli de 4,4 % du bénéfice net au 1er trimestre, anticipations 2023 de poursuite des défaillances d’entreprises et d’un net ralentissement de l’assurance-crédit qui seront compensées par les actions de prévention sur le portefeuille de risques ;

- Taux de distribution de 80 %.

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.