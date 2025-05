Coface : dévisse de -12%, vers 16,3E information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 11:07









(CercleFinance.com) - Douche froide pour Coface qui prévient d'un risque sur son activité du fait des droits de douane US.

Même si le C.A est en hausse au T1, les prochains trimestres sont incertains et la cassure du palier des 16,3E pourrait déboucher sur un repli vers le récent double-support majeur des 15,6E des 7 et 9 avril dernier.





Valeurs associées COFACE 17,6500 EUR Euronext Paris -4,90%