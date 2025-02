Coface: deux nominations annoncées information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Coface annonce la nomination de Gonzague Noël en tant que directeur des opérations depuis le 3 février. Basé à Paris, il est rattaché au directeur général Xavier Durand et succède à Declan Daly qui poursuit sa carrière en dehors du groupe d'assurance-crédit.



Précédemment, Gonzague Noël était directeur de l'administration commerciale mondiale et des initiatives stratégiques chez HSBC CIB, où il était en charge de l'optimisation des ressources et de l'amélioration de l'efficacité.



Par ailleurs, le conseil d'administration de Coface a coopté Yves Charbonneau, senior vice-président chez Arch Insurance Company Ltd (Canada), en qualité d'administrateur non-indépendant au sein du conseil.



Il remplace Nicolas Papadopoulo qui quitte le conseil d'administration pour se concentrer sur ses responsabilités professionnelles actuelles au sein de Arch. La composition du conseil de Coface n'est pas autrement modifiée.





