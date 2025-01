Coface : "début janvier 2025, les prix du gaz européen sont en hausse de 50% en glissement annuel"

(AOF) - "Début janvier 2025, le prix du gaz européen (TTF) a dépassé les 50 euros/MWh, marquant une hausse de 50% en glissement annuel et son plus haut niveau depuis octobre 2023", constate Coface. Les stocks européens de gaz naturel sont 17% inférieurs à leur niveau d'il y a un an. Sans risque immédiat de pénurie d'énergie en Europe, les stocks de gaz devraient terminer l'année à un niveau inférieur à ceux de 2023 et 2024, nécessitant des achats importants avant l'hiver 2025-2026.

"Les prix du gaz en Europe sont revenus à des niveaux inégalés depuis plus d'un an. La baisse plus importante que prévu des stocks européens cet hiver, l'arrêt des livraisons de gaz russe via l'Ukraine et les besoins de remplissage pour 2025 contribuent à la pression à la hausse", souligne Simon Lacoume, analyste sectoriel chez Coface.

La fin du transit du gaz russe par l'Ukraine depuis le 1er janvier a contribué à faire grimper les prix du gaz européen à leur plus haut niveau depuis 15 mois. Depuis le début de la guerre en février 2022, la dépendance de l'Europe à l'égard du gaz russe est passée de 45% à 18% en 2024 de ses importations totales.

"L'Europe a réagi à la baisse des importations d'énergie par gazoduc en combinant mesures d'économie d'énergie, augmentation du stockage estival, accélération du déploiement de sources d'énergie renouvelables et augmentation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL)", explique Coface.