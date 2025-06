Coface: création d'un pôle technologique information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Coface annonce la création d'un pôle technologique centré sur la data, la connectivité et l'innovation produit, qui sera confié -en plus de ses fonctions actuelles- à Thibault Surer, directeur de la stratégie et du développement.



Le groupe d'assurance-crédit fait aussi part de la nomination de Joerg Diewald en tant que directeur des services d'information et des partenariats du groupe. A ce titre, il rejoindra le comité de direction générale de Coface.



Ces changements, qui seront effectifs à partir du 1er juillet, 'viennent renforcer la gouvernance de Coface et s'inscrivent parfaitement dans l'orientation stratégique du groupe, notamment autour de la data et de l'innovation'.





