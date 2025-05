Coface : Coface enregistre un bon début d’année avec un résultat net de 62,1 M€, soit un RoATE de 12,7%

Coface enregistre un bon début d’année avec un résultat net de 62,1 M€, soit un RoATE de 12,7%

Paris, le 5 mai 2025 – 17h35

Chiffre d’affaires : 473 M€, en hausse de 2,0% à périmètre et taux de change constants Les primes d’assurance-crédit sont en hausse de 1,2% ; l’activité client enregistre également une progression de 1,2% La rétention client s’approche de ses plus hauts historiques (95,0%) ; l’effet prix reste négatif (-1,3%) en ligne avec les tendances de long terme La croissance à deux chiffres des services d’information se poursuit (+14,7% à taux de change constant, +18,4% à change courant). Le recouvrement de créances est en croissance de +14,8% ; l'affacturage est en léger repli de -0,7%

Ratio de sinistralité net à 39,1%, en hausse de 3,3 ppts ; ratio combiné net à 68,7%, en hausse de 5,6 ppts et stable par rapport au T4-24 Ratio brut de sinistralité à 38,7%, en hausse de 5,5 ppts avec un niveau de provisionnement en hausse et des relâchements de réserves toujours élevés et stables sur un an Ratio de coûts net en hausse de 2,2 ppts à 29,5% reflétant la poursuite des investissements partiellement compensée par l’amélioration du mix produit

Résultat net (part du groupe) de 62,1 M€, en baisse de -9,2% par rapport au T1-24

Le RoATE 1 annualisé ressort à 12,7%





Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 31 mars 2024

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

« Avec un résultat net de 62,1 M€ et un RoATE de 12,7%, Coface enregistre un nouveau trimestre de résultats solides dans un environnement très volatil. Les revirements américains en matière de commerce international créent un niveau d’incertitude élevé bien que leurs conséquences éventuelles ne soient pas encore visibles. Dans ce contexte compliqué pour les entreprises, Coface reste très proche de ses clients et maintient à un haut niveau sa prévention sur son portefeuille de risques qui est bien diversifié tant en termes de régions que de secteurs d’activités.

A moyen terme, en fonction de leur mise en place effective et de leur niveau, les droits de douane annoncés pourraient avoir un impact négatif sur le volume du commerce mondial, s’accompagner de hausses de prix aux Etats-Unis et peser sur certains secteurs d’activité ou zones géographiques, avec un effet probablement négatif sur les défaillances d’entreprises.

S’appuyant sur son infrastructure de premier plan, la qualité de son information et ses équipes d’experts reconnus mondialement, Coface est bien positionné pour accompagner ses clients pour gérer leurs risques.

Dans ce contexte, notre stratégie d’investissement dans la meilleure appréhension des risques de court terme et le renforcement de l’offre de services (services d’information, recouvrement) apparait plus que jamais pertinente et se poursuit résolument. »

Chiffres clés au 31 mars 2025

Le conseil d’administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 31 mars 2025 (non-audités) lors de sa réunion du 5 mai 2025. Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 2 mai 2025.

Eléments du compte de résultat en M€ T1-24 T1-25 Variation % ex. FX* Revenus des activités d'assurance 378,6 382,9 +1,1% +1,2% Revenus des autres activités 85,0 90,3 +6,2% +5,5% CHIFFRE D'AFFAIRES 463,7 473,2 +2,1% +2,0% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 100,3 85,4 -14,9% -15,4% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 17,9 10,4 -42,0% -44,2% Charges financières d'assurance -11,4 -4,1 -63,6% -61,6% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 106,8 91,6 -14,2% -15,3% Autres produits et charges opérationnels -0,1 -0,4 +438,8% +439,8% RESULTAT OPERATIONNEL 106,8 91,2 -14,5% -15,6% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 68,4 62,1 -9,2% -10,5% Ratios clés T1-24 T1-25 Variation Ratio de sinistralité net de réassurance 35,8% 39,1% 3,4 ppts Ratio de coûts net de réassurance 27,3% 29,5% 2,2 ppts RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 63,1% 68,7% 5,6 ppts Eléments du bilan en M€ 2024 T1-25 Variation Capitaux propres part du Groupe 2 193,6 2 234,0 +1,8%

* Hors effet périmètre

1. Chiffre d’affaires

Coface a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 473,2 M€, en hausse de +2,0% à taux de change et périmètres constants par rapport au T1-24. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires progresse de +2,1%.

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk ) progresse de +1,2% à périmètre et changes constants. Le niveau de rétention retrouve un niveau proche de ses records historiques à 95,0% dans un marché toujours concurrentiel. Les affaires nouvelles atteignent 37 M€, niveau stable par rapport au T1-24, portées par une hausse de la demande et bénéficiant des investissements de croissance notamment sur le segment du mid-market .

La croissance de l’activité client est positive pour 1,2% marquant une nouvelle amélioration par rapport au trimestre précédent qui était déjà positif. Rappelons cependant que ce niveau traduit l’environnement économique qui prévalait avant l’annonce de droits de douanes par les Etats-Unis. L’effet prix reste négatif à -1,3% au T1-25, en ligne avec l’année précédente et les tendances de long terme.

Le chiffre d’affaires des activités non assurantielles est en hausse de +7,5% par rapport au T1-24. Cependant, tous les métiers ne sont pas sur la même dynamique. Les revenus de l’affacturage diminuent de -0,7%, avec une performance identique en Allemagne et en Pologne. Les revenus des services d’information poursuivent leur croissance à +14,7% (et +18,4% en données publiées). Les revenus des accessoires de primes (commissions de recouvrement) progressent de +14,8% en raison de la hausse des sinistres à recouvrer. Les commissions sont en hausse de +4,0%, croissance supérieure à celle des primes.

Chiffre d'affaires en M€

(par région de facturation) T1-24 T1-25 Variation % ex. FX 2 Europe du Nord 97,8 97,0 -0,8% -0,8% Europe de l'Ouest 91,7 96,0 +4,7% +1,9% Europe centrale et de l'Est 45,1 42,3 -6,3% -6,9% Méditerranée et Afrique 138,9 143,4 +3,2% +5,1% Amérique du Nord 42,6 43,5 +2,0% +1,5% Amérique Latine 18,6 20,4 +9,7% +16,0% Asie-Pacifique 28,9 30,7 +6,2% +2,7% Chiffre d'affaires consolidé 463,7 473,2 +2,1% +2,0%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires diminue de -0,8% à taux de change constants comme à change courants. La région continue de subir la faiblesse de l’activité de l’économie allemande. Cette légère baisse a été partiellement compensée par la croissance des activités hors assurance. Les revenus de l’affacturage sont en baisse de -0,7% mais les services progressent de +17,8%.

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires progresse de +1,9% à taux de change constants (+4,7% à changes courants). La perte de plusieurs contrats significatifs a été plus que compensée par la croissance des activités de services.

En Europe centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en baisse de -6,9% à taux de change constants (-6,3% à taux de change courants), en raison de l’activité client qui continue de peser sur l’assurance-crédit et de la restructuration d’un contrat significatif désormais inclus dans une autre région.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires progresse de +5,1% à taux de change constants et de +3,2% à taux de change courants, sous l’effet de solides performances commerciales en assurance-crédit comme dans les services et d’une économie globalement plus dynamique.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires progresse de +1,5% à taux de change constants et de +2,0% en données publiées. La région bénéficie d'une légère amélioration de l’activité client et d'un niveau de rétention plus élevé.

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires progresse de +16,0% à taux de change constants et de +9,7% en courant. La région bénéficie d’un niveau toujours élevé d’inflation locale qui profite à l’activité client.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique est en hausse de +2,7% à taux de change constants et de +6,2% en courant. La région bénéficie d’un niveau élevé de rétention et d’une légère hausse de l’activité client.

2. Résultat

Ratio combiné

Le ratio combiné net de réassurance s’établit à 68,7% au T1-25, en hausse de 5,6 ppts sur un an mais stable par rapport au trimestre précédent.

(i) Ratio de sinistralité

Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 38,7%, en hausse de 5,5 ppts par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. Cette hausse reflète la normalisation de la sinistralité compensée par des relâchements de réserves élevés mais stables par rapport à l’année précédente. Le nombre de sinistres de taille moyenne reste inférieur aux tendances de long terme mais est en augmentation.

La politique de provisionnement du Groupe reste inchangée. Le montant des provisions rattachées à l’année d’ouverture, bien qu’actualisé, reste conforme à la moyenne historique. La gestion rigoureuse des sinistres passés a permis au Groupe d’enregistrer 43,6 ppts de reprises sur antérieurs.

Le ratio de sinistralité net augmente à 39,1%, une hausse de 3,3 ppts par rapport au T1-24, la réassurance absorbant une partie de la dégradation du ratio brut.

(ii) Ratio de coûts

Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts mais également ses investissements, conformément au plan stratégique Power the Core . Au premier trimestre 2025, les coûts sont ainsi en hausse de +5,7% à périmètre et changes constants, et de +5,9% à changes courants.

Le ratio de coûts net de réassurance s’établit à 29,5% au T1-25, une hausse de 2,2 ppts sur un an. Cette hausse est principalement liée à l’inflation des coûts (+1,4 ppt) et la poursuite des investissements (+2,9 ppts). Il bénéficie a contrario de l’amélioration du mix produit (services d’information, recouvrement de créances et accessoires de primes) pour 2,6 ppts. L’évolution des commissions de réassurance explique l’essentiel du solde.

Résultat financier





Le résultat financier net s’élève à 10,4 M€ sur le premier trimestre. Ce montant inclut un effet change pour -12,4 M€ qui s’explique en partie par l’application de la norme IAS 29 (hyperinflation) essentiellement en Turquie pour 4,5 M€.

Le rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) atteint 24,9 M€. Le rendement comptable 3 , hors plus-values et effet de juste valeur, s’établit à 0,7% au T1-25. Le rendement des nouveaux investissements est de 3,8%.

Les charges financières d'assurance (IFE) s’élèvent à 4,1 M€ sur le premier trimestre. Hors gain de change, le montant est très proche de celui des trimestres précédents.

Résultat opérationnel et résultat net





Le résultat opérationnel est à 91,2 M€ au T1-25, en baisse de 14,5%.

Le taux d’imposition effectif atteint 23% sur le trimestre (vs. 27% au T1-24).

Au total, le résultat net (part du groupe) est à 62,1 M€, en baisse de 9,2% par rapport au premier trimestre 2024.

3. Capitaux propres

Au 31 mars 2024, les capitaux propres part du groupe s’établissent à 2 234,0 M€, en hausse de 40,4 M€, soit +1,8% (2 193,6 M€ au 31 décembre 2024).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 62,1 M€ ainsi que des différences de conversion.

Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s’établit à 12,7% au 31 mars 2025, en baisse par rapport à l’année précédente, en ligne avec la baisse du résultat net.

4. Perspectives

L’incertitude concernant la politique économique internationale atteint des niveaux encore rarement vus. Les Etats-Unis ont annoncé la mise en place de droits de douanes massifs et différenciés selon les secteurs industriels et les pays d’origine des importations. Leur mise en œuvre effective a pour une large part été retardée dans le temps pour ouvrir une période de négociation.

L’estimation des conséquences de long terme devra attendre la stabilisation des droits de douanes effectivement mis en œuvre. A court terme, cette incertitude retarde des décisions d’investissements avec une conséquence négative sur la croissance économique.

Cet environnement plus complexe que jamais valide la stratégie et le positionnement de Coface qui s’appuie sur ses experts reconnus mondialement et ses données de premier plan pour accompagner ses clients au plus près des évolutions de la situation. A court terme, Coface a intensifié la communication avec ses clients et maintenu ses actions de prévention à un niveau élevé, tout en poursuivant nos investissements dans la ligne du plan stratégique Power the Core . A ce titre les effectifs dédiés aux services (informations et recouvrement) atteignent près de 700 personnes à ce jour.

Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres décumulés T1-24 T2-24 T3-24 T4-24 T1-25 % %

ex. FX* Revenus des activités d'assurance 378,6 375,6 375,9 382,7 382,9 +1,1% +1,2% Revenus des autres activités 85,0 83,4 78,0 85,5 90,3 +6,2% +5,5% CHIFFRE D'AFFAIRES 463,7 459,1 453,8 468,3 473,2 +2,1% +2,0% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 100,3 94,7 88,8 84,9 85,4 -14,9% -15,4% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 17,9 22,8 19,0 31,9 10,4 -42,0% -44,2% Charges financières d'assurance -11,4 -6,7 -7,3 -17,1 -4,1 -63,6% -61,6% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 106,8 110,9 100,5 99,7 91,6 -14,2% -15,3% Autres produits et charges opérationnels -0,1 -0,5 -2,6 -5,5 -0,4 438,8% 439,8% RESULTAT OPERATIONNEL 106,8 110,4 97,9 94,2 91,2 -14,5% -15,6% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 68,4 73,8 65,4 53,4 62,1 -9,2% -10,5% Taux d'impôt sur les résultats 27,2% 26,8% 25,5% 36,2% 23,0% -4,2 pt

Résultats cumulés

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres cumulés T1-24 S1-24 9M-24 2024 T1-25 % %

ex. FX* Revenus des activités d'assurance 378,6 754,3 1 130,2 1 512,9 382,9 +1,1% +1,2% Revenus des autres activités 85,0 168,5 246,4 331,9 90,3 +6,2% +5,5% CHIFFRE D'AFFAIRES 463,7 922,7 1 376,6 1 844,8 473,2 +2,1% +2,0% RESULTAT TECHNIQUE

NET DE REASSURANCE 100,3 195,0 283,8 368,7 85,4 -14,9% -15,4% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 17,9 40,8 59,8 91,7 10,4 -42,0% -44,2% Charges financières d'assurance -11,4 -18,1 -25,4 -42,5 -4,1 -63,6% -61,6% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 106,8 217,7 318,2 417,9 91,6 -14,2% -15,3% Autres produits et charges opérationnels -0,1 -0,5 -3,1 -8,6 -0,4 438,8% 439,8% RESULTAT OPERATIONNEL 106,8 217,2 315,1 409,2 91,2 -14,5% -15,6% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 68,4 142,3 207,7 261,1 62,1 -9,2% -10,5% Taux d'impôt sur les résultats 27,2% 27,0% 26,5% 28,7% 23,0% -4,2 pt

* Hors effet périmètre

1 RoATE = Rentabilité moyenne des fonds propres

2 Hors effet périmètre

3 Taux de rentabilité comptable calculé sur la moyenne du portefeuille de placements hors titres non consolidés

