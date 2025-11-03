 Aller au contenu principal
Coface: CA en hausse de 1,8% sur les neuf premiers mois de l’année
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 18:12

Le logo de Coface

Le spécialiste de l'assurance-crédit Coface a fait état lundi d'une hausse de 1,8% à périmètre et taux de change constants de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l’année, dans un marché soumis à une vive concurrence et aux incertitudes économiques et géopolitiques.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,39 milliard d'euros, contre 1,38 milliard d'euros sur la même période un an plus tôt.

Le résultat net part du groupe sur la période ressort à 176,3 millions d’euros, dont 52,1 millions d'euros sur le seul troisième trimestre.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

